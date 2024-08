Il superyacht di lusso affonda al largo di un' isola | L' equipaggio ha dimenticato un portellone aperto

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 2 agosto 2024) Undi 47 metri di lunghezza si è arenato aldi Cefalonia, in Grecia, inabissandosi poi in mare per fortuna senza conseguenze per le persone a bordo. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da una disattenzione di un membro dell'che avrebbe lasciato aperta una