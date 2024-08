Il rogo di Roma scotta comunque Gualtieri

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 2 agosto 2024) Che sia partito per sbaglio da una baracca o l’abbia appiccato un pine, l’incendio che ha stravolto la città è divampato in un’area che il Campidoglio ha abbandonato ad abusivi e degrado. In attesa delle perizie, c’è già un responsabile: il sindaco.