I migliori sex toys telecomandati perfetti anche per il sesso a distanza

(Di venerdì 2 agosto 2024) Benvenuti nell'era delsmart e dei sexsempre più high tech che sfruttano app e moduli Bluetooth o Wi-Fi per connettersi al telefono o allo smartwatch e farci scoprire modi insoliti di vivere la sessualita?, da soli e in coppia. Coloratissimi e 4.0, per vibrazione bollenti a portata di clic