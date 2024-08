I bambini vittime della strage del 2 agosto di Bologna | le storie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 22024 – Manuela Gallon, Sonia Burri, Angela Fresu, Marina Antonella Trolese, Luca Mauri, Francesco Cesare Diomede Fresa e i fratelli Eckhardt e Kai Mäder sono lepiù piccoledel 2. Vite spezzate da pochi istanti in un sabato d’estate 44 anni fa da una bomba piazzata in una valigia e lasciata in stazione.