Highlights Djokovic-Tsitsipas 6-3 7-63 quarti di finale tennis Parigi 2024 VIDEO

(Di venerdì 2 agosto 2024) Novakapproda in seminel torneo dimaschile ai Giochi Olimpici di. Il serbo piega in due set Stefanoscon il punteggio di 6-3 7-6(3). Secondo set salvato all’ultimo con il greco che si è buttato via facendosi rimontare da 5-3 40-0. In semisarà sfida con Lorenzo Musetti, che andrà a caccia della rivincita della semidi Wimbledon e degli ottavi del Roland Garros. Rivedi gli highligths della sfida.6-3 7-6(3),di) SportFace.