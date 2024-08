Grignani il retroscena sulla ex di La mia storia tra le dita | Si chiama Sara Ci siamo sentiti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Un artista. Una persona vulnerabile. La vulnerabilità è necessaria, la parte di te che soffre ti rende più umano. Mi piego come il giunco ma non mi spezzo. Però non significa che sia facile colpire i miei punti deboli": si definisce così Gianlucanell'intervista che ha rilasciato al