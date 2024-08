Gaeta Beccato a coprire con un telo la targa dell’auto in transito nella zona Ztl

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 2 agosto 2024)– Con un occhio elettronico che vigila sulla via non è facile evitare la multa. Ma c’ è sempre un manipolo di automobilisti che cerca comunque di beffare le telecamere per entrareZtl diS. Erasmo, sperando di farla franca. La polizia municipale è però attiva nei controlli, soprattutto se si cerca L'articolocon unlainZtl Temporeale Quotidiano.