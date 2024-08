Forbici puntate alla gola per rubargli il telefono arrestato a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – È stata una pattuglia del I Gruppo Centro della polizia locale diCapitale, impegnata in servizio di viabilità a Ponte Vittorio Emanuele II, ad intervenire tempestivamente in aiuto di un cittadino filippino di 51 anni che, in piazza Pasquale Paoli, è stato improvvisamente aggredito alle spalle da un uomo, che ha tentato di strappargli il telefonino dalle mani, puntandogli una forbice. Gli agenti, subito accorsi, hanno tratto in arresto il soggetto, 43enne di nazionalità marocchina, con l’accusa di tentata rapina. L’ arresto è stato convalidato ad esito del processo con rito direttissimo. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.