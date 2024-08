Follia sul treno | lottatore di Mma stacca con un morso il dito a un passeggero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un uomo, che pratica le Mma, le arti marziali miste, ha aggrealcuni passeggeri di unnella stazione di Pioltello, nel milanese, e a uno di loro hato una morsi. L’aggressore, un operaio di 29 anni con precedenti, è stato poi arrestato dopo un lungo intervento dei carabinieri che sono riusciti a fermarlo alla stazione. Le accuse per lui sono di lesioni gravissime, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il pm di Milano Ilaria Perinu attende gli atti e poi inoltrerà al gip la richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere per il 29enne, che potrebbe essere stato sotto l’effetto di stupefacenti. Il fatto è avvenuto alle 18, quando sia l’aggressore sia il ferito, un 27enne, sono saliti nella stazione milanese di Lambrate su undiretto a Brescia.