Finale sincro trampolino 3 metri maschile oggi in tv tuffi Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tutto pronto per ladeldidelledi. Dopo il quarto posto nelfemminile dalcon Bertocchi-Pellacani, l’Italia ci riprova con gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, argento iridato in carica. La concorrenza è più agguerrita che mai, ma la coppia italiana è pronta a dare il massimo per inserirsi nella lotta in questasecca. In gara, oltre all’Italia, anche Francia, Ucraina, Cina, Stati Uniti, Spagna, Gran Bretagna e Messico. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 11.00 di venerdì 2 luglio all’Aquatics Centre di. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la gara.