Fermate l’Isola dei famosi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mediaset ci crede ancora. Eppure l’ultima Isola deiche può dirsi di successo è datata 2018, quella del Cannagate per intenderci. Negli ultimi anni tonfi clamorosi e risultati da minimo sindacale. Ma non è soltanto una questione di ascolti, il programma ha mostrato il fiato corto da tutti i punti di vista. Come proseguire allora? I 3 rimedi per rianimaredeiTre sono i rimedi con i quali cercare di rianimaredei, nella speranza che tutto fili liscio. Se ne potrebbe scegliere uno o – nella migliore delle ipotesi – somministrarli tutti insieme. Una lunga pausa La prima possibile soluzione è una pausa (più lunga è, meglio è). Il motivo ça va sans dire è far sentire un po’ di nostalgia del programma e anche far disabituare a certi meccanismi visti e rivisti ma spesso inevitabili.