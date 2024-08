Fao | diete sane inaccessibili per 1 3 popolazione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Più di un terzo dellamondiale non poteva permettersi una dieta sana nel 2022 e alcune regioni devono ancora riprendersi completamente dai danni causati dalla pandemia di CovidD-19, secondo un set di dati innovativo pubblicato nell'edizione 2024 di 'The State of Food Security and Nutrition in the World', il rapporto di punta sulla fame pubblicato la scorsa settimana dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e da quattro agenzie sorelle delle Nazioni Unite. Mentre i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati per tutto il 2022, facendo aumentare il costo medio di una dieta sana, questo è stato ampiamente compensato dalla ripresa economica e dai conseguenti effetti positivi sul reddito. Di conseguenza, circa il 35,4 percento dellamondiale, pari a 2,826 miliardi di persone, non era in grado di permettersi una dieta sana nel 2022.