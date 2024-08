Fabbri | Oggi mi sentivo un leone senza fame Abbiamo un conto in sospeso con gli americani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Leonardosi complica la vita, rischia una clamorosa eliminazione ma si salva all’ultimo lancio e vola in finale con la miglior misura d’ingresso nel getto del peso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il campione europeo in carica, capace di spingersi quest’anno fino a 22.95, ha ottenuto il pass per l’atto conclusivo della gara a cinque cerchi con un notevole 21.76 metri dopo aver messo a referto in precedenza un negativo 20.44 (che non sarebbe bastato per la qualificazione) ed un nullo. “Chiedo scusa, ho un talento per far soffrire le persone durante le qualificazioni. Vi assicuro chestavo patendo pure io. Sembrava sotto controllo, ma non lo è stato. Ho sbagliato come sempre a sottovalutarle qualificazione. Mi sono detto: ‘Faccio un lancio facile e vengo via’.