Enzo Salvi Sfessania e artisti di strada | San Giorgio del Sannio si prepara per la ‘Notte Bianca’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSandelsia vivere una delle serate più attese dell’anno: laBianca 2024’, in programma il prossimo 24 agosto. Con l’avvicinarsi della data, fervono itivi per un evento che promette di trasformare il centro del paese in un grande palcoscenico di intrattenimento e convivialità. Il programma della serata inizia a prendere forma, con una lineup diche saprà accontentare i gusti di tutti. Uno dei momenti clou sarà la performance di cabaret di, che porterà la sua inconfondibile comicità sul palco di Piazza IV Novembre. Ma non finisce qui: ospiti anche gliche animeranno la serata con il loro repertorio di musica popolare. Inoltre, non mancherannodiche si esibiranno in spettacolari show con il fuoco, offrendo uno spettacolo visivo che lascerà tutti con il fiato sospeso.