Eder | Io tifoso dell’Inter! Restano i favoriti ma attenzione a Conte

(Di venerdì 2 agosto 2024), attualmente giocatore del Criciuma, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Alla vigilia di quello che sarà di fatto la sua ultima partita da professionista, in collegamento con gli studi di Sky Sport ha un po’ ripercorso quella che è stata la sua carriera in Italia. Poi si è soffermato a parlare dell’esperienza all’Inter e della lotta scudetto col Napoli di Antonio. LA CARRIERA –ringrazia tutte le squadre in cui ha giocato in Italia, tra queste anche l’Inter: «È una decisione difficile, penso che il calcio ormai sia a un livello così veloce e con questi dolori ho deciso di mettermi da parte. Quest’anno siamo arrivati in Serie A in Brasile e se non stai bene non riesci a dare quello che vuoi. Domani contro l’Atletico Miniero farò la mia ultima partita. Un ricordo dell’Italia? Non escludo nessuno perché ognuno è stato particolare per me.