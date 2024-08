Dramma a Palermo un bimbo di 3 anni annega nella piscina di casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Terribile episodio di cronaca oggi alla periferia di. Un bambino di soli 3todella suafamiliare a Barcarello, in via Tritone, nel quartiere di Sferracavallo. Le informazioni sono ancora frammentarie, ma a quanto sembra a dare l’allarme sono stati i genitori del piccolo, che hanno subito allertato il 112. Sul posto sono stati inviati immediatamente i sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per rianimare il bambino, purtroppo senza riuscirci. Ora sul posto è intervenuta la Polizia, che avrà il compito di ricostruire gli eventi e per capire come sia avvenuta questa tragica fatalità. L'articolo, undi 3diproviene da The Social Post.