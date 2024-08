Djokovic-Alcaraz quando la finale delle Olimpiadi | data orario programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Saranno le teste di serie numero 1, il serbo Novak, e numero 2, lo spagnolo Carlos, a contendersi la medaglia d’oro nel torneo di singolare maschile del tennis alledi Parigi 2024: l’ultimo atto si giocherà domenica 4 agosto sul Court Philippe Chatrier. L’ordine di gioco verrà rilasciato nella giornata di domani. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3.