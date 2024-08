Distrutti decenni di battaglie per le donne | Khelif-Carini Giubilei non si tiene

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una manciata di secondi e non di più: è questo il tempo della durata dell'incontro olimpico di boxe di giovedì 1° agosto tra l'algerina Imanee l'italiana Angela. L'atleta azzurra è salita sul ring nella categoria 66 kg welter, poi ha annunciato, in lacrime, la decisione di ritirarsi contro la rivale iper-androgina. "Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e ho detto basta", ha spiegato. La scelta ha riacceso il dibattito sul grado di inclusività nelle competizioni agonistiche ad alto livello e ha dato il via a scontri social sulla follia woke. Se ne è discusso a L'aria che tira, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le mattine su La7. "Imanenon è un uomo, non è un trans, è una donna", ha detto il conduttore Francesco Magnani rivolgendosi a Francesco