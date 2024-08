Difesa | Fontana ‘non mi piace la leva obbligatoria ci sono altri modi per servire Paese’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago (Adnkronos) – “Credo si possano trovare forme differenti per dare un servizio al Paese, come una esperienza di 6 mesi o un anno per conoscere il territorio, sviluppare capacità di protezione civile, di primo soccorso e anche. Temo che i nostri ragazzi farebbero molta fatica a capire un ritorno della, mipoco anche il nome”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzoal Ventaglio. L'articolomila, ciperCalcioWeb.