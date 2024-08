Cristiano Zanetti a CAGLIARINEWS24 | Nicola ottima scelta ma gli va data una SQUADRA ALL’ALTEZZA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le parole diin esclusiva a.com: «Gaetano è un giocatore importante, va messo al centro del progetto»ha parlato in esclusiva a.com: di seguito un estratto delle sue parole. Il Cagliari ha deciso di puntare forte su Davide Nicole come erede in panchina di Claudio Ranieri. Ritiene corretta la