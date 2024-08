Creare un ambiente di lavoro eccellente Ecco la chiave del successo aziendale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nel contesto attuale, dove la competitivitàè in costante aumento, ildi un’organizzazione dipende sempre più dal valore delle sue persone e dalla capacità delle aziende diundiinclusivo e in grado di far sentire i propri dipendenti valorizzati e parte del. Quello che sembrava anni fa uno slogan, oggi è dimostrato e ampiamente documentato. Le competenze delle persone, infatti, sono una ricchezza inestimabile per qualsiasi organizzazione, da custodire e valorizzare creando undiarmonioso che sia in grado di favorire la collaborazione, di stimolare l’innovazione e di far sentire tutti, attraverso il proprio contributo e il proprio “essere” come persone, responsabili delperché le persone sono al centro di ogni ragionamento e iniziativa che mettiamo in campo.