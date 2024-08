Covid in una settimana +26% di casi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 2 agosto 2024) 14.56 Sono 17.006 i nuoviregistrati nella25-31 luglio. Così il reportle di ministero Salute e Iss. Isono aumentati del 26,1% rispetto allaprecedente. L'indice di trasmissibilità Rt, basato suicon ricoveri, è a 1,19, sostanzialmente stabile. Numeri bassi ma percentuali in crescita per l'occupazione ospedaliera: 1.829 i ricoverati in reparto (3% e +0,6%); 55 in Intensiva (a 0,6%, da 0,4).