Così la Cina sfrutta le tensioni in Medio Oriente

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mentre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a cui ha partecipato anche Kamala Harris (molto più di vice, ma candidata in pectore dei Democratici), non si hanno notizie di contattirientali che hanno coinvolto lain questi giorni. Non è detto che non ci siano stati, ma in una situazione in cui — dopo il duplice assassinio israeliano del leader militare di Hazeboah, Fuad Shukr, e del capo del Politburo di Hamas, Ismael Haniyeh — l’esplosione di una guerra regionale è imminente, anche l’esposizione pubblica è importante per disinnescare la situazione.