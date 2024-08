Cosa è “Il cruciverba dei patrioti” il tour di Fratelli d’Italia nelle spiagge

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per tutto il mese di agosto FdI girerà le principaliitaliane per lanciare le riforme messe in cantiere dal governo, tra cui autonomia e premierato. Per l'occasione Giovanni Donzelli ha presentato il 'dei patrioti', un quiz fatto di domande irriverenti e attacchi agli avversari.