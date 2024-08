Confcommercio agosto ' re delle ferie' con 18 milioni in viaggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Anche quest'annorimane il mese top per le vacanze degli italiani con un numero record di partenze previsto: sono, infatti, 17,5le persone che hanno programmato di viaggiare, un milione in più rispetto all'anno scorso, per un totale di 19,2di partenze. Emerge dal focus sulle vacanze didegli italiani dell'osservatorio turismo. Le vacanze di lunga durata, almeno 7 giorni, sono in crescita, compensando un lieve calo nei viaggi di durata media, da 3 a 6 giorni. Le famiglie italiane hanno destinato un budget complessivo di 15,5 miliardi di euro per le vacanze di, un incremento di 1,5 miliardi rispetto al 2023. Di questo importo, 10 miliardi di euro sono riservati alle vacanze di lunga durata, con una spesa media di 1.040 euro a persona, il 10% in più rispetto ai 945 euro dell'anno scorso.