Concorso dirigenti | interrogazione di Caso M5S a Valditara su caos graduatorie

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Ieri il Ministero dell’istruzione ha pubblicato la valutazione dei titoli delperscolastici, ma subito è emersa in tutta la sua gravità la plateale distonia della valutazione dei punteggi tra la prova sostenuta espressa in decimi e i titoli che sono rimasti calcolati in trentesimi. L'articolodi(M5S) asu