Concerti a Fiumicino e Passoscuro | divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – In considerazione dei consistenti flussi turistici previsti in occasione degli eventi musicali, attraverso apposita Ordinanza Sindacale, è stato sancito ildidiindi, per tutti i pubblici esercizi adiacenti e/o prospicienti i luoghi interessati delle manifestazioni , in occasione della manifestazione “Notti d’Estate 2024”, in programma per sabato 3/8/2024 ain piazza Santarelli e dal 7/all’11/8 ain Darsena.