Con la coppia Miriam Leone e Fabio De Luigi e un' incredibile Barbara Bouchet

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questa sera su Rai 1 alle 21.25 va in onda Metti la nonna in freezer, film leggero e rinfrescante con una trama a metà tra black comedy e critica sociale, priva di facile morale ma con spunti di riflessione mai banali. Nel cast c’è una sorprendente. “Metti la nonna in freezer” conDe