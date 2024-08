Con il Suv sfondano la vetrina di un negozio | due morti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giovedì sera intorno alle 20 un grave incidente stradale si è verificato a Milano in via Aleardi, all'angolo con via Paolo Sarpi. Due persone sono morte in seguito allo schianto di una Porsche contro una. A perdere la vita una coppia di coniugi di origine cinese. L'uomo, di 58 anni, era