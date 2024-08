Cina | promette zero restrizioni a investimenti esteri in settore manifatturiero

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pechino, 02 ago – (Xinhua) – Un funzionario cinese oggi ha dichiarato che non ci sarannoaglinel, come parte degli sforzi per espandere ulteriormente l’apertura del Paese. Zhu Bing, funzionario del ministero del Commercio, ha dichiarato in una conferenza stampa che laadottera’ ulteriori misure per allentare l’accesso al mercato e migliorare l’ambiente imprenditoriale per le imprese estere. In particolare, il Paese ampliera’ il catalogo delle industrie che incoraggiano glie promuovera’ un’apertura ordinata nei settori delle telecomunicazioni, di Internet, dell’istruzione, della cultura e dell’assistenza medica. Secondo il funzionario, saranno pubblicate regole rivedute per sostenere ulteriormente glia lungo termine nel mercato dei capitali.