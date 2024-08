Ci sono novità sulla legge per la settimana corta Scotto Pd | “Presto in Aula governo ci ascolti”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tre proposte di- di Pd, M5s e Avs - per lae la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendioin lavorazione da mesi alla Camera. Ora è arrivato un passo avanti, ha spiegato Arturo(Pd) a Fanpage.it: entro metà settembre via agli emendamenti, a ottobre in. Questo è il piano, perlomeno. Maancora molti gli ostacoli. Prima trovare un accordo nell'opposizione, poi convincere maggioranza e