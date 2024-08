C' è anche Lorenzo Musetti che prova a battere Djokovic in semifinale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le Olimpiadi 2024 dovevano essere nel segno di Jannik Sinner, e invece sono nel segno, che ieri ha conquistando le semifinali battendo Zverev, campione olimpico in carica. Oggi 2 agosto (nelle dirette su Rai 2 a scaglioni da Parigi) se la deve vedere conJasmine Paolini e Sara Errani tirano dritto. Peccato per Palmisano e Stano che, nella 20 km di marcia, non sono stati all’altezza di Tokyo. Ma si sa, le olimpiadi non sono mai uguali.