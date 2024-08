Caso Carini Cio incontra Meloni | Khelif è una donna faremo chiarezza

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 2 agosto 2024) Articolo pubblicato venerdì 02 Agosto 2024, 11:32 L’incontro di Boxe tra la pugile italiana Angelae quella algerina Imaneè diventato ormai unpolitico e non più solo sportivo. Dal momento in cui ha iniziato a circolare la notizia per cui l’algerina sarebbe stata unatrans, il centrodestra è insorto per L'articolo, Cio: “è una” proviene da Il Difforme.