Cartone per bloccare la frattura mancano stecche in ospedale siciliano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - In mancanza delleper l'ingessatura, a un giovane ladel perone sarebbe stata bloccata cone nastro adesivo. Sarebbe accaduto all'Barone Romeo di Patti, nel messinese. L'assessorato regionale della Salute della Sicilia ha disposto un'ispezione urgente nel nosocomio. Mentre la Procura di Patti, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un fascicolo conoscitivo di inchiesta. L'infortunato è un trentenne che, dopo un incidente, si è recato con il padre al Pronto soccorso e dopo avere atteso dalle 18 all'una di notte, come racconta lo stesso, al momento di usare la stecca i medici hanno provveduto a prendere unda imballaggio. E il padre ha pubblicato un posto su Facebook rivolgendosi al presidente della Regione Renato Schifani.