Cangiano FdI | Grazie al Governo maxipiano bonifica nel Casertano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti«L’emergenza rifiuti degli ultimi decenni, ha lasciato in eredità alla nostra Provincia decine di siti altamente inquinati ed inquinanti, a suo tempo individuati per lo stoccaggio temporaneo e poi diventati delle vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. Questosta compiendo un miracolo in tal senso, utilizzando e stanziando ogni tipologia di finanziamento possibile per mettere in atto il più grande piano diche la nostra Provincia abbia mai visto. Un totale di 66 milioni e 700 mila euro per intervenire su diversi siti. Si va dai 20 milioni di euro per Masseria Monti a Maddaloni, ai 2 milioni e 600 mila euro per Lo Uttaro, su territorio. Doppio intervento per Villa Literno: 16 milioni ed 800 mila euro per la discarica abusiva Masseria Annunziata e 9 milioni e 700 mila per quella Cuponi Sagliano.