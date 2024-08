Camera | Fontana ' decretazione d' urgenza eccessiva ho scritto alla Meloni' 2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) - "Ci sono elementi alternativi, li stiamo suggerendo. Talvolta è anche abitudine degli uffici ministeriali, ma se un decreto in 60 giorni viene approvato dae Senato non cambia a livello di tempistica", ha spiegato. Nella lettera "ho sottolineato altri punti, quello degli emendamenti governativi in commissione, se arrivano troppo in là mettono in difficoltà le commissioni. Abbiamo chiesto al governo di riflettere. E il fatto che bisognerebbe fare in modo che i decreti non abbiano troppe tematiche al loro interno, che non siano omnibus". "Ci sono proposte alternative, è continua l'interlocuzione con il governo, noi cerchiamo di farci sentire, auspico un cambio per rispettare le prerogative dei deputati e il lavoro delle Camere", ha sottolineato