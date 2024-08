Caldo estremo | chi a che ora e dove non deve lavorare per legge

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scatta lo stop al lavoro nelle ore troppo calde e per alcune attività, per, nei giorni di agosto in cui l'Italia è investita da un'ondata di calore intenso. L'edilizia, l'agricoltura e il florovivaismo: sono questi alcuni dei settori in cui può entrare in vigore lo stop al lavoro nelle ore