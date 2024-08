Calciomercato Milan Fullkrug vicino all’ACCORDO | non andrà ai ROSSONERI ecco il suo FUTURO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Niclasè vicinissimo ad una nuova squadra: l’ormai ex Borussia Dortmund ha salutato il club tedesco Nienteper Niclas Füllkrug. Il giocatore lascerà il Borussia Dortmund, ma firmerà per l’Aston Villa. Il calciatore tedesco di ruolo attaccante volerà così in Premier League come nuovo step della sua carriera. Secondo Fabrizio Romano, la cifra