Calciomercato Juve Stabia maxi-operazione con la Spal | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’entusiasmo in casaè alle stelle. Il club si prepara per la prossima stagione nel campionato di Serie B con l’intenzione di affacciarsi alle zone alte della classifica. La dirigenza non si ferma suled è in corso una-trattativa con la. Il primo riferimento è al ritorno in porta di Demba Thiam, la trattativa è stata definita con la formula del prestito.