Calabria dirà ADDIO al Milan | quella squadra pronta ad ACQUISTARE il capitano rossonero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 agosto 2024), ilè molto vicino all’. Questo CLUB sta tentando di comprare il terzinoIl futuro di Davidenon sarebbe in discussione sebbene negli ultimi giorni si sia rincorse le voci di un interessamento parecchio concreto da parte del Galatasaray nei suoi confronti. Come riportato da Sky Sport ildelquasi certamente non lascerà il Diavolo