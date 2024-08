Buon 1agosto | ecco cosa condividere con amici e parenti

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 2 agosto 2024) Articolo pubblicato venerdì 02 Agosto 2024, 08:32 Il primo giorno d’agosto segna l’inizio di un mese in cui l’estate raggiunge il suo culmine, nonché periodo durante il quale la maggior parte degli italiani si sposta per le vacanze verso mari e monti, soprattutto intorno alla settimana di Ferragosto. Oggi è il momento più adatto per L'articolo1°agosto:conproviene da Il Difforme.