Borsa | Milano sprofonda ma tiene quota 32mila punti

(Di venerdì 2 agosto 2024) Seduta in rosso per ladi(Ftse Mib -2,55% a 32.018) in linea con le altre Piazze europee. Sul listino milanese le vendite si spargono a pioggia, si salvano solo una manciata di titoli, in particolare del settore gas. Tra i peggiori invece Azimut (-6,12%) con Unicredit (-5%) e Intesa (-4,4%), i tecnologici e telefonici come St (-5,77%) e Tim (-5,07%) e gli industriali come Leonardo (-3,7%) e Stellantis (-3,5%).