Borsa | Milano affonda Ftse Mib -277%

(Di venerdì 2 agosto 2024) Panic selling anche su. IlMib(-2,77%) e si salvano solo un manipolo di titoli, utiliity ed energia. In testa Snam (+2%) seguita da Terna (-1,8%), Italgas (+1,6%), Hera (+0,24%), Erg (+0,24%) e Inwit (+0,88%). Pesanti invece le banche con Azimut in calo del 5,4%, Mps del 5,4%, Intesa del 4,76% e Unicredit del 4,75 per cento. Tonfo anche per Tim (-4,29%).