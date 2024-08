Borsa | l' Europa prosegue in calo attesa per i dati Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le Borse europee proseguono incon i timori degli investitori per lo stato di salute dell'economica americana ed il rischio di una recessione. L'attenzione si concentra suisul mercato del lavoro negli Usa, dopo le richieste di sussidi alla disoccupazione e l'indice Ism manifatturiero della vigilia. Tutti elementi che saranno valutati dalla Fed per la decisione sull'eventuale taglio dei tassi in autunno. Sotto i riflettori anche gli esiti delle trimestrali e le tensioni in Medio Oriente. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,3%. In rosso Francoforte (-1,1%), Parigi (-0,4%), Madrid (-0,3%) e Londra (-0,2%). Future ina Wall Street. Sui principali listini del Vecchio continente pesa il comparto dei semiconduttori (-6,3%), dopo l'annuncio di Intel di un maxi piano di taglio ai costi.