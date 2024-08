Borsa | l' Asia chiude in calo tra trimestrali e tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le Borsetiche concludono la seduta in netto, in scia con la chiusura pesante di Wall Street. I mercati temono l'ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della banca centrale del Giappone. Sotto i riflettori i risultati dellee lo stato di salute dell'economia Usa dopo i recenti dati macroeconomici. Crolla Tokyo (-5,8%), il secondo maggiordi un giorno nella sua storia. Lo yen passa di mano a 149 sul dollaro e 160,94 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso in nettoanche Hong Kong (-2,2%) e Seul (-3,6%). Contengono le perdite Shanghai (-0,8%), Shenzhen (-1,1%) e Mumbai (-0,7%).