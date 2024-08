Bologna ferita nazionale Il ruolo di Gelli e i tanti segreti sulla strage secondo Ignazi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il 2 agosto è una data che ancora odora di sangue e di una verità mai emersa del tutto. Laneofascista alla stazione dirappresenta uno spartiacque nella storia del nostro Paese che, da quel momento, non è più stato lo stesso. Nelle zone d’ombra deiche ancora aleggiano sono maturate teorie e congetture più o meno aderenti alla realtà. La cosa certa è che la dimensione di quel terribile attentato costato la vita a oltre ottanta persone, in quella maledetta mattina del 1980, “rende ladiunacollettiva per tutta la nazione”. A dirlo è il politologo, già docente dell’Università di, Pieroche su Formiche.net dà la sua lettura su alcuni punti ancora avvolti nel mistero. Professore, partiamo da alcuni aspetti dai contorni tutt’ora poco chiari.