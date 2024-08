Blake Lively | tre cambi in un giorno e la borsa di Katy Perry

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per il lancio della sua linea haircareBrown,è stata avvistata a New York mercoledì 31 luglio con ben tre vestiti floreali e una preziosissimaa fungo. Il primo look dell’attrice comprendeva un abito di Dauphinette, rifinito da una gonna arcobaleno tutta in piume e una stampa caratterizzata da fate, margherite e note musicali. A seguire,ha optato per un vestito corto floreale tempestato di perline abbinato a un trench ricoperto di strass colorati, entrambi sempre di Dauphinette. Protagonista indiscussa è però laa forma di fungo. Realizzata da Judith Leiber x, la clutch è impreziosita da oltre 10.000 cristalli incastonati a mano. Per scoprire il terzo outfit, vi consigliamo di guardare il video di Amica.