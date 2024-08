Bevagna taglio del nastro per la Casa dell’Acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024)- Inaugurata la nuova ‘’. Si tratta di un impianto che eroga acqua refrigerata, naturale e frizzante, istallato da Valle Umbra Servizi con il sostegno di AURI, promotore del progetto, in collaborazione con il Comune. Ad inaugurarlo il Sindaco Annarita Falsacappa, insieme al direttore generale Marco Ranieri e Giancarlo Piccirillo dirigente area tecnica VUS. Situata nel parcheggio di piazzale dell’Accoglienza, si tratta della 13sima ‘’ gestita da Valle Umbra Servizi nel territorio. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio, voluto da AURI per incrementare fornitura e installazioni di case ed erogatori di acqua in spazi pubblici, che già negli ultimi 2 anni hanno visto la messa in funzione di sei Casee che nel corso del 2024 vedrà l’attivazione di altre 4 strutture nei comuni di Montefalco, Spello, Foligno e Spoleto.