Bangladesh | cosa c’è dietro il dissenso dei giovani

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le manifestazioni degli studenti contro il sistema delle quote per l'accesso all'impiego nel settore pubblico iniziate ai primi di luglio sono state represse con la violenza. È evidente che le proteste riflettono un malessere che va oltre la questione delle quote e della meritocrazia.