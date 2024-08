Atletica Eloisa Coiro dovrà passare dal ripescaggio negli 800 | Primo giro troppo forte poi nel finale è successo di tutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prestazione in chiaroscuro pernella batteria degli 800 metri piani alle Olimpiadi di Parigi, con la romana che ha firmato il suo record personale (1’59?19) madalper cercare un posto in semiper via delconcitato degli ultimi metri nella terza batteria di questa sera dove si è posizionata in quarta piazza.ha commentato così a caldo, ai microfoni di RaiSport, la sua prestazione: Arrivare quarta è proprio brutto, davvero. Non so bene cos’è, sinceramente non me lo ricordo neanche. So che sono partite moltoe poi ce ne avevo, mi sono detta ‘dai che ce la fai’ poi èqualcosa: ho perso l’appoggio, lei (la britannica Gill finita terza, ndr) mi si è piantata davanti quindi mi sono dovuta allargare però non ce ne avevo più perché il ritmo era eccessivamenteal